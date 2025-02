Flugzeug mit 10 Menschen in Alaska verschwunden

Bereits drittes Flugdrama in kurzer Zeit

Die USA waren erst vor wenigen Tagen von zwei kurz aufeinanderfolgenden Flugzeugunglücken erschüttert worden. Am 29. Jänner prallte in der Hauptstadt Washington eine Passagiermaschine der American Airlines beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammen. Die 64 Menschen an Bord des Flugzeugs und die drei Insassen des Helikopters kamen ums Leben.