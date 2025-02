Mega-Sperre der S-Bahn: Info-Tage für Anrainer

Im Herbst 2025 beginnen die Bauarbeiten im 3. Bezirk

Ein Bezirk der besonders von den massiven Bauarbeiten betroffen sein wird ist die Landstraße. Schon im Herbst 2025 beginnen die ÖBB hier die Sanierung, was baustellenbedingt einige Herausforderungen birgt. Bei einer dreitägigen Infoveranstaltung werden ab 12. Februar die Anrainer informiert. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den bevorstehenden Einschränkungen in der Verkehrsführung und der Parkplatzverfügbarkeit während der verschiedenen Bauphasen. Auf Plänen soll dargestellt werden, in welchen Zeiträumen wo genau gebaut wird, welche Bereiche wann gesperrt sind und inwiefern sich Verkehrswege durch die Arbeiten ändern. Außerdem gibt es einen ersten Blick auf die Konzeptentwürfe für die künftige Oberflächengestaltung.