1,25 Millionen Euro für Verkehrsberuhigung & Co.

Ebenso geplant sind Maßnahmen für die barrierefreie Nutzung öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören zum Beispiel Gehsteigabsenkungen. Darüber hinaus werden in der Zehenderstraße, im Altreuteweg und beim Radweg unterhalb der Römerstraße Beläge saniert. Ähnliche Arbeiten sind auch in der Jahnstraße, in der Brandgasse und in der Prälatendammstraße vorgesehen. Diverse Asphaltfräsarbeiten, die im Zuge von Leitungsverlegungen notwendig sind, runden das Straßenbauprogramm der Stadt ab.