Brignone: Mini-Feier mit Karten, Kaffee und Keksen

Kaffee, Kekse und Karten spielen

Sagte sie und umarmte ihre Mama Maria Rosa Quario. Die Slalom-Fünfte der WM 1982 in Schladming strahlte im „Krone“-Gespräch: „Ich bin so, so stolz auf ,Fede’, werde ihr jetzt Kekse besorgen, denn sie liebt Süßes.“ Eine große Party war für Silber-Lady Brignone, die AC-Milan-Fan ist, sich gegen Meeresverschmutzung einsetzt, laut der Mama nicht geplant. Obwohl Familie, Lebensgefährte und Freunde in Saalbach mit dabei sind. „Vielleicht werden wir bei Kaffee und Keksen ein bisserl Karten spielen.“