Podest verpasst! Lindner in Tampere auf Platz 5

Hallen-EM im Visier

Als Zweite ihres Vorlaufs hatte sich Leni Lindner in Tampere in 7,43 Sekunden für den Endlauf qualifiziert. Neben Aarhus (3.) und Tampere (5.) hatte sie heuer auch in Jablonec (6.) das Finale erreicht. Damit besitzt die 24-Jährige natürlich weiter gute Chancen, sich für die Hallen-EM in Apeldoorn (6. bis 10. März) zu qualifizieren.