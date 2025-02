Neue Koalition bootet den schwarzen Stadtchef aus

Zeichen stehen auf Veränderung

Dass eine neue Koalition nach dem gleichen Muster der ÖVP jetzt auch in Scheibbs den Bürgermeistersessel vor der Nase wegschnappt, dürfte die Volkspartei noch härter treffen. Immerhin haben die Schwarzen in der Bezirkshauptstadt im Mostviertel in der Zweiten Republik durchgehend das Gemeindeoberhaupt gestellt. Doch mit einem Verlust von mehr als 18 Prozentpunkten gingen am 26. Jänner fünf Mandate und damit die absolute Mehrheit verloren. Franz Aigner, der bisherige Bürgermeister, musste denn auch eingestehen, dass die Zeichen auf Veränderung sehen.