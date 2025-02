Mini-Drachen erobern Terrarienhaus in Schönbrunn

Rote Liste der gefährdeten Arten immer länger

Immer mehr Tierarten werden in höhere Gefährdungskategorien der Roten Liste eingeordnet, ein alarmierender Trend, dem die globale Initiative „Reverse the Red“ entgegenwirkt. Der Tiergarten Schönbrunn arbeitet dabei mit Zoos, Naturschutzorganisationen, Ministerien und weiteren Partnern zusammen, um die Ausrottung bedrohter Arten durch gezielte Maßnahmen zu verhindern. Dabei gehen der sogenannte Ex-situ-Artenschutz – der Erhalt von Arten außerhalb ihrer natürlichen Lebensräume – und der Schutz von Tierarten in der Wildbahn (in-situ) Hand in Hand.