„Robbie Williams bringt uns viele Millionen Euro“

Der zukünftige „Kärntner“ kommt nach Hause! Robbie Williams soll sich, wie berichtet, eine Villa am Ossiacher See gekauft haben. Jetzt bringt der britische Entainertainer am 14. September ja erneut das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt zum Kochen. 2017 fieberten 35.000 Fans mit. Das Gastspiel am 12. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist schon ausverkauft.