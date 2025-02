Eislaufplatz sperrt vor Ferien: Eltern üben Kritik

Wer in den Ferien auf den Kufen herumflitzen will, der hat dazu unter anderem in den Eishallen eine Möglichkeit. Die Stadthalle in Villach hat am 11. und am 14. Februar für Publikumseislauf geöffnet. Die Eishalle in Velden bietet in den Semesterferien sogar täglichen Eislaufspaß. Und die Ossiacher See Halle hat kommenden Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag für große und kleine Eisläufer geöffnet.