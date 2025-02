Einbrecher-Trio läuft Polizei direkt in die Arme

Ohne Böses zu ahnen, kommt eine 22-jährige Mieterin um die Mittagszeit nach Hause und will in Klagenfurt ihre Wohnung betreten. Dann der Schock: Als sie ihren Schlüssel zückt und die Tür öffnen möchte, bemerkt die junge Frau, dass der Zylinder fehlt. Umgehend alarmiert sie die Polizei und bringt sich selbst im Freien in Sicherheit.