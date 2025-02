Nach Todesfall wird Pächter für Sägewerk gesucht

Die Zwettlmühle bei St. Oswald/H. sucht einen neuen Pächter. Am 3. September starb Inhaber Sebastian Neidhart (30) bei einem Arbeitsunfall. Rund fünf Monate nach dem tragischen Verlust will man das Sägewerk, das seit 1887 in Familienbesitz ist, aber dennoch nicht aufgeben. Sebastians Bruder Alexander ist in einem anderen Bereich tätig, will das Sägewerk nicht übernehmen.