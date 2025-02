Oberwart: Amok-Drohung aus „Jux und Tollerei“

Wenn die rund 1500 Schüler der HBLA, HAK und des Zweisprachigen Gymnasiums Oberwart heute ihre Schulen betreten, dann wird es nur ein Thema geben, welches den Unterricht in den letzten Tagen vor den Semesterferien beherrscht: Das Social Media Posting mit der Nachricht „Amoklauf am 5 Feb in der HBLA geplant“, welches in den vergangenen Tagen für helle Aufregung unter Schülern, Pädagogen und Eltern sorgte.