Nach Amoklauf-Drohung: Zwei 15-Jährige geständig

Im Fall des angekündigten Amoklaufes in einer Oberwarter Schule hat die Polizei zwei Mädchen ausgeforscht, die sich geständig zeigen. Was war passiert? Am Wochenende hatte ein Internet-User mit einem Posting auf Instagram einen Amoklauf für 5. Februar in der HBLA Oberwart angekündigt. Das Landeskriminalamt Burgenland sowie das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer hinter dem Droh-Posting steckt, scheint jetzt geklärt. Die beiden 15-jährigen Mädchen sind geständig, sie könnten nun wegen gefährlicher Drohung angeklagt werden, erklärte ein Sprecher am Dienstag gegenüber der APA.