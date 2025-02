OMV: Satter Gewinn trotz niedriger Ölpreise

„Nach den Ausnahmejahren 2022 und 2023 haben wir 2024 das viertbeste Ergebnis in der Geschichte der OMV erreicht“, sagte Vorstandschef Alfred Stern am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz in Wien. „In einem schwierigen Umfeld haben wir sehr profitabel gewirtschaftet, auch wenn wir nicht ganz an das Ergebnis des starken Vorjahres 2023 herangekommen sind.“