Förder-Stopp killt Filmprojekt mit vielen Stars

Seit die FPÖ in Regierungsverhandlungen mit der ÖVP ist, zittert die Filmwirtschaft vor Kürzungen. Nun meldete sich auch schon der erste Filmemacher, dessen Projekt vor dem Aus steht, bei der „Krone“. Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky wollte ab nächstem Monat in Wien einen Streifen über die „Reichskristallnacht“ drehen – Stars wie Franka Potente und Clive Owen, aber auch heimische Größen wie Karl Markovics, Robert Palfrader oder Erwin Steinhauer hätten mitspielen sollen: „Wir konnten die amerikanischen Produzenten überzeugen, nach Wien zu kommen, weil es in Österreich neben guten Teams und tollen Locations eine Garantie auf Rabatte bei ausländischen Investitionen gibt.“