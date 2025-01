Hollywoodstars versüßen das neue Netflix-Jahr

Ein Top-Titel wird Ende des Jahres in jedem Fall auch „Jay Kelly“, eine starbesetzte Komödie mit George Clooney, Riley Keough, Laura Dern und Greta Gerwig. Außerdem tun sich wieder einmal Ben Affleck und Matt Damon zusammen. Die beiden Freunde arbeiten am Film „RIP“, in dem sie zwei Polizisten aus Miami spielen, die zufällig auf eine große Geldbeute stoßen ... Heiß ersehnt wird von allen Krimifans der dritte „Knives Out“-Teil namens „Wake Up Dead Man“, in dem Ex-James-Bond Daniel Craig wieder in die Rolle des schrullig-genialen Detektivs schlüpfen wird. Mit dabei sind u. a. Glenn Close oder Mila Kunis.