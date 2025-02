Jeder darf die Tausenden Bücher Bachmanns lesen

„Es fühlt sich an wie das Fundament des Wissens“, strahlt Katharina Herzmansky, die Kuratorin des entstehenden Bachmann-Museums in der Henselstraße. „Die Bücher werden hier aufgestellt wie in der Mansarde in der Henselstraße. So hat sie Ingeborg nie gesehen, denn erst nach ihrem Tod 1973 wurden ihre Bücher nach Klagenfurt gebracht und so in die Regale gestellt.“ Genauso sollen sie ab spätestens 2026 in einem eigens dafür gestalteten Raum in der Uni-Bibliothek präsentiert werden. „Der Forschungsbetrieb an den Büchern kann aber jetzt schon anlaufen“, so Jan Steinbrener, der Vizerektor für Forschung und Internationales an der Alpen Adria Universität.