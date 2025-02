Suche nach Lösungen für 10.000 leere Wohnungen

Rund 10.000 Wohnungen stehen in Linz, während sich die Mieten in Richtung Rekordhöhen bewegen, leer. „Jede Wohnung, die nicht genutzt wird, erschwert die Suche nach einem bezahlbaren Zuhause. Wohnen darf keine Frage des Einkommens sein. Deshalb führt an einer Leerstandsabgabe kein Weg vorbei“, betont die Grünen-Sozialsprecherin Julia Mandlmayr. Linz müsse den Druck ans Land erhöhen, damit auch Oberösterreich die Leerstandsabgabe einführt, die es in mehreren Bundesländern schon gibt.