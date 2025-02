Streit um Handykauf: Mann zückt plötzlich Messer

Statt einer Mahnung wählt ein 31-Jähriger in Klagenfurt einen direkteren Weg, um den 22-jährigen Käufer eines Handys an die Zahlung des Kaufpreises zu erinnern. Am Montag eskaliert in der Wohnung des Verkäufers ein Streit darüber, und plötzlich hat der 31-Jährige ein Messer in der Hand.