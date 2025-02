Vonn: „Ich bin schnell, und deshalb bin ich da!“

„Ich bin schnell, und deshalb bin ich da!“

„Dass es so schnell so gut läuft, damit hat wirklich keiner gerechnet.“ Nun steht sie als Rennläuferin am Start. „Das ist die Kirsche auf der Torte, dass ich hier dabei bin.“ Und quasi alle sind sich sicher, dass Lindsey eine Medaille holen kann. „Was soll ich sagen? Ich bin schnell, und deshalb bin ich da! Ich weiß, dass ich das Zeug habe, um irgendwann wieder aufs Podium zu fahren und zu gewinnen. Wann genau das sein wird, das weiß ich aber nicht.“ Das erträumte Hollywood-Märchen am Ende ihres Comebacks soll es auf jeden Fall nächstes Jahr bei Olympia in Italien geben.