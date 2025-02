„Major“ träumt von einem Trainer-Job bei Bayern

Umso mehr freut es ihn, dass bei seiner alten Liebe Rapid (60 Spiele, 38 Tore) zuletzt mehr Eigenbau bis oben durchmarschiert. „Das ist auch Zeit geworden. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass du die internationalen Spiele dazu hast, den Kader fast durchrotieren musst“, gingen etwa Wurmbrands Conference-League-Auftritte auch an ihm nicht vorbei. Wie eigentlich kaum etwas, das beim österreichischen Rekordmeister so passiert. Klar, wenn man so viel Zeit mit „Co“ Kulovits verbringt, ist man immer top informiert. „Ich bin mit Stefan gemeinsam im Trainerkurs zur UEFA-Pro-Lizenz, da krieg ich natürlich einiges mit. Wir haben ja auch zusammengespielt, verstehen uns sehr gut.“