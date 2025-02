Mit Bitcoin-Millionen in die Premier League

Manchester, London und Liverpool – wir kommen! „Wir hegen langfristige, wie auch optimistische Ziele. Unsere Ambition ist es, den Klub irgendwann in die höchste Spielklasse zu führen“, sagt Peter McCormack, Miteigentümer und Sportdirektor von Real Bedford. Real wer? Der Ameteurverein kickt in der Southern League Central Division One, also in der englischen „Non League“.