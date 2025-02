Lamparter verpasst Seefeld-Stockerl – Geiger siegt

Rekord-Weltcup-Sieger Riiber ging mit einem Vorsprung von einer halben Minute auf Lamparter in die Loipe. Der Finne Ilkka Herola (+39 Sek.), Geiger (+41) sowie Oftebro (+58) starteten noch später. In der vierten Runde schlossen die vier Verfolger zu Riiber auf. Lamparter leistete fortan viel Führungsarbeit, 700 Meter vor dem Ziel startete er den ersten Angriff. Dieser ging allerdings nach hinten los. Der ÖSV-Athlet wurde in der Abfahrt wieder eingeholt, anschließend fehlten die entscheidenden Körner.