Gaskunden sollten Zähler öfter selbst ablesen

Die Beratungsstelle der E-Control hatte in den Krisenjahren ein enormes Arbeitsaufkommen zu bewältigen: Die Anfragen und Beschwerden schossen von rund 7750 im Jahr 2021 auf 33.400 (2022) und 42.700 (2023) in die Höhe. 2024 halbierten sich die Anfragen wieder auf rund 21.000, waren aber immer noch viereinhalbmal so hoch wie im Jahr 2020. Die Anträge auf Streitschlichtung gingen von knapp 2500 auf 1400 zurück – 2021 waren es nur 633 gewesen.