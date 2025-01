Dachpark statt Höhenrausch als neues Wahrzeichen?

Linz hat die Chance, hier ein echtes Leuchtturmprojekt zu entwickeln – eine grüne Insel inmitten der Stadt, die für alle da ist. Ich bin überzeugt: Wenn wir den Mut haben, groß zu denken, kann aus dieser Vision etwas entstehen, das Linz prägt und die Stadt nachhaltig bereichert“, sinniert Neos-Gemeinderat Stefan Burgstaller, der in der Gemeinderatssitzung am 6. Februar ein neues Wahrzeichen über den Dächern von Linz andiskutieren will.