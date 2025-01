Fünf Skifahrer in französischen Alpen gestorben

Vier Skifahrerinnen und Skifahrer wurden mitgerissen, drei von ihnen konnten nur noch tot geborgen werden. Die vierte Person wurde per Hubschrauber in das Krankenhaus von Grenoble geflogen, dort aber dann ebenfalls für tot erklärt. Das Unglück ereignete sich in den Savoyer Alpen im Bereich von Val-Cenis.