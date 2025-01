Stufe 4! Auf Bergen lauert tödliche Lawinengefahr

Verbreitet Gefahrenstufe 4 von 5

Der viele Neuschnee hatte am Dienstag bereits für dramatische Situationen und Bangen gesorgt. Am Mittwoch könnte es in dieser Tonart weitergehen. In Teilen Tirols ist die Lawinengefahr dramatisch angestiegen. Vor allem im Arlberggebiet und in den Regionen südlich des Inns herrscht oberhalb der Waldgrenze Gefahrenstufe 4 – also große Gefahr (siehe auch Grafik unten).