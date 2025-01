Zuckerrüben-Bauern müssen nun Fläche halbieren

Sorge vor Abkommen

Einerseits wird in Österreich weniger Zucker konsumiert. Andererseits gibt es europaweit ein Überangebot. Viele Länder in Osteuropa sind gut mit ukrainischem Zucker versorgt. Die zollfreien Ukraine-Importe laufen zwar aus, doch die EU-Kommission plant danach ein Assoziierungsabkommen. Weiters kämen durch das Mercosur-Abkommen weitere Importe nach Europa und würden die Preise am heimischen Zuckermarkt noch mehr verzerren, warnt LK-Präsident Nikolaus Berlakovich.