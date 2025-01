Unternehmertum steht nach wie vor hoch im Kurs

Das Unternehmertum genießt in Vorarlberg bekanntlich einen hohen Stellenwert. Trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen ist der Wunsch, sein eigener Chef zu sein, immer noch sehr ausgeprägt. Das unterstreichen auch die aktuellen Zahlen: 2024 wurden in Summe 1306 Neugründungen verzeichnet. Damit konnte das ausgesprochen hohe Niveau des Vorjahres (1313 Gründungen) gehalten werden, was angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten durchaus bemerkenswert ist. Besonders erfreulich ist, dass das Unternehmertum immer weiblicher wird, 49,5 Prozent aller Gründungen sind auf Frauen entfallen. Allerdings stellt sich bei etlichen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern nach der anfänglichen Begeisterung angesichts der vielen Hürden rasch eine gewisse Ernüchterung ein.