Sturms CL-Held feiert mit der Trophäe im Bett

Denn der gelernte Innenverteidiger rutschte im neuen Jahr nach dem Abgang von Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic und der Verletzung von Ersatzmann Max Johnston etwas unverhofft in die Startelf von Jürgen Säumel – und bescherte mit seinem Tor nicht nur seinem Trainer einen gelungenen Europacup-Abend. „Was da gerade abgegangen ist, kann ich noch immer kaum realisieren“, sagte Malic am Ende eines langen Interviewmarathons nach dem letzten Spiel der Ligaphase. „Vor zwei Jahren habe ich noch in der Akademie gespielt. Ich bin einfach unfassbar stolz und glücklich.“