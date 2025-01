Post von Polizei: Vater bedroht Sohn mit Messer

Vater in Wohnung festgenommen

Der 62-Jährige wurde anschließend wegen des Verdachts der Körperverletzung an seinen beiden Söhnen sowie des Verdachts der schweren Nötigung an dem jüngeren Buben unter der Verwendung eines Messers vorläufig festgenommen. Das Messer wurde vorläufig sichergestellt.