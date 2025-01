Arnie bittet am 3. Juni zum Austrian World Summit

Bei dem Treffen mit Teilnehmern aus über 80 Ländern sollen gemeinsame Lösungen entwickelt werden, um „Fortschritt voranzutreiben“, hieß es von dem ehemaligen kalifornischen Gouverneur Schwarzenegger. Heuer sollen vor allem „Heldinnen und Helden in den Fokus, die oft im Verborgenen für unseren Planeten und die Bevölkerung kämpfen“, so die Organisatoren. Dabei gehe es um die „Einsatzkräfte an vorderster Front der Klimakrise“. Gemeint seien dabei nicht nur Feuerwehrleute, die etwa zuletzt die Waldbrände in Kalifornien bekämpft hatten, sondern auch jene Frauen und Männer, die sich gegen Hochwässer und Sturzfluten in Spanien, Italien und auch Österreich eingesetzt hatten.