Quereinsteiger: Junger Klassenheld im Maßanzug

Schon am ersten Schultag fällt der junge Mann im Maßanzug auf. In den Gängen bestaunen die Schüler den Fremden und verfolgen ihn mit neugierigen Blicken. „Ich freu mich über den lustigen Namen, den die Kinder mir gegeben haben“, sagt Philip Semelmayer, der sich in seiner Rolle als „Herr Elegantus“ sichtlich wohlfühlt.