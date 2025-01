Fernsehlegende Max Schautzer (84) gestorben

Mitte der 1980er-Jahre brachte er damit ein Millionenpublikum zum Lachen. Erfolgreich waren auch Sendungen wie „Alles oder nichts“, „Allein gegen alle“, „Die goldene Eins“ und „Ein Platz an der Sonne“. Der 1940 in Klagenfurt geborene Schautzer war das Gesicht großer Samstagabendshows in den 80er- und 90er-Jahren.