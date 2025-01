Ex-Freund misshandelt Katze aus Wut über Trennung!

Schockierende Tat in Wien: Ein 26-jähriger Mann soll aus Rache an seiner Ex-Freundin deren Katze brutal misshandelt haben. Der Syrer, gegen den bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot bestand, verschaffte sich widerrechtlich Zutritt zur Wohnung der Frau in Rudolfsheim-Fünfhaus und ließ seine Wut an dem wehrlosen Tier aus.