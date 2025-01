Blaue drückten dem Land ihren Stempel auf

Was ist geschehen, was soll passieren? ÖVP und FPÖ bewerten bei der Regierungsklausur am Mittwoch, was sie im vergangenen Jahre erreicht haben und was im kommenden Jahr umgesetzt werden soll. Zu letzterem hüllen sich die Parteien noch in Schweigen, wollen erst nach der Klausur Details bekannt geben. Im vergangenen Jahr sticht vor allem die FPÖ mit Änderungen hervor, auch wenn diese teils heftig in der Kritik stehen.