Land fördert Wohnbau mit 184 Millionen Euro

Er hat sich übrigens auch zur gegenwärtigen Diskussion um die Gestaltungsbeiräte geäußert, welchen von mehreren Seiten vorgeworfen wird, Bauprojekte mit ausufernden Vorgaben zu torpedieren. Die Gemeinde Lauterach hat daher den Gestaltungsbeirat in der jetzigen Form abgeschafft und will künftig nur noch bei Großprojekten externe Experten hinzuziehen. Er könne dieser Lösung „einiges abgewinnen“, so Wallner, der allerdings auch betonte, dass fachlicher Rat in vielen Fällen von Nutzen sei.