Schwarz-Blau könnte zwei SPÖ-Bürgermeister stürzen

„Königsmacher“ könnte auch Königin stellen

Ein politischer „Kuhhandel“ zwischen ÖVP und FPÖ im Bezirk Gmünd könnte damit gleich zwei rote Bürgermeister entthronen und damit zweimal Geschichte schreiben. Ob dabei auch alle Ortsparteien mitspielen würden? Wenn das der Fall ist, dürfte eines auf der Hand zu liegen: Der „Königsmacher“ von ÖVP-Süß in Schrems (also SPÖ oder FPÖ) wird die „Königin“ in Amaliendorf stellen.