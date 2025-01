So viel verdient man bei Nordsee, Vapiano & Co.

Keine schulische Ausbildung, vielleicht kein Lehrabschluss? Die Systemgastronomie freut sich dennoch über Bewerbungen. Denn gerade in dieser Branche fehlt es teils an Mitarbeitern. Das bei McDonald´s an der Kasse oder bei Burgerking hinter dem Tresen nicht das große Geld für das Personal herumliegt, ist klar. Dennoch sind die Verdienste klar geregelt. Der Kollektivvertrag für die Hotellerie und Gastronomie gilt für alle Mitarbeiter, die bei Fast-Food-Ketten angestellt sind. Einige Firmen gehen sogar noch weiter: McDonald´s hat für seine Mitarbeiter einen eigenen Kollektivvertrag – die Krone berichtete!