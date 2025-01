Heißester Jännertag seit Beginn der Aufzeichnungen

In Österreich herrschte in den vergangenen Tagen ungewöhnlich mildes Winterwetter. Die Temperaturen erreichten mancherorts durch den Föhn 16 bis 18 Grad Celsius. Auch in Spanien wurden Rekordwerte erreicht. Die Küstenstadt Valencia erlebte am Montag sogar den heißesten Jännertag seit mehr als 150 Jahren!