NBA: Pöltl führt Toronto zum vierten Sieg in Folge

Jakob Pöltl hat die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) zum vierten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) geführt. Der Wiener war beim 113:104 gegen die New Orleans Pelicans mit 21 Punkten der Topscorer. Zudem 14 Rebounds bedeuteten sein 50. Double-Double im Dress der Kanadier. Weiters wies die Statistik fünf Assists und drei Blocks in 31:55 Einsatzminuten für den 29-jährigen Center aus.