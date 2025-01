Dänemark verstärkt Militärpräsenz in der Arktis

Nach den Gebietsansprüchen von US-Präsident Donald Trump auf das zu Dänemark gehörende Grönland will der nordische Staat seine Militärpräsenz in der Arktis verstärken. Insgesamt wolle man 14,6 Milliarden dänische Kronen (fast zwei Mrd. Euro) investieren, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen (Bild oben) am Montag.