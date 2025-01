Vor zwei Wochen starteten die Bregenzer in die Frühjahrsvorbereitung, voll fokussiert auf den Meisterschaftsstart am 21. Februar in Voitsberg. Aber eben doch nicht ganz! Denn im Herbst spielten die Landeshauptstädter nicht nur in der Liga groß auf, sondern kämpften sich auch ins ÖFB-Cup-Viertelfinale. Und genau das steht am Freitagabend beim Wolfsberger AC auf dem Plan. Ein Saisonhighlight mit nicht ganz optimalem Timing.