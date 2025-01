Tochter von ORF-Sportreporter Deutscher Meister

Montag erstes WM-Spiel in Kroatien

Dienstag trifft Felber in Wien viele frühere Teamkolleginnen beim Nationalteam. Freitag geht es zur WM nach Kroatien. Montag wartet in Porec im ersten Spiel der Gruppe B Polen. Weitere Gegnerinnen sind Südafrika und Thailand. Fiona sagt: „Das ist auf alle Fälle machbar. Als Vize-Weltmeisterinnen in Südafrika vor zwei Jahren reisen wir mit viel Selbstvertrauen an.“