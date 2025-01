Eine Person nach Autounfall in Wrack verbrannt

Keine Chance hatte der Lenker eines Fahrzeugs in der Nacht auf Montag in Uttendorf. Um 4.14 Uhr wurden die Feuerwehren Uttendorf und Pischelsdorf am Engelbach zu einem Pkw-Brand alarmiert – der Lenker konnte nicht mehr gerettet werden. Weitere Personen sollen bei dem Unfall nach ersten Informationen nicht zu Schaden gekommen sein.