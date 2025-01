KAC feiert Kantersieg, Salzburg stolpert in Wien

Der KAC ist in der ICE Hockey League bis auf einen Punkt an Tabellenführer Fehervar herangerückt. Die Klagenfurter fertigten Schlusslicht HC Innsbruck am Sonntag in der 45. Runde mit 11:3 ab und zogen wieder am HCB Südtirol vorbei, der den ungarischen Leader am Samstag mit 5:2 bezwungen hatte.