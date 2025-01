Sanitäter in Polen bei Messerangriff gestorben

Leszczyna sprach den Angehörigen des Toten ihr Beileid aus und kündigte Unterstützung an. Der Angriff wurde am Samstagabend in Siedlce verübt, knapp 90 Kilometer östlich von Warschau. Ein Mann hatte einen Krankenwagen gerufen und über Atemprobleme geklagt. Als die Rettung eintraf, griff der Patient (57) zu zwei Messern und stach damit auf einen der beiden Sanitäter ein.