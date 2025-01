„Das bekommen halt nur die ganz speziellen Gäste“

Promiauflauf in St. Willibald

„Sie hat diese Party bekommen. Und natürlich viel Liebe“, so der Schaumrollenkönig aus dem Innviertel, der in den Medien schon als der neue Richard Lugner bezeichnet wird. Und stimmt das? „Dazu möchte ich nichts sagen. Aber ich habe schon einen Stargast für den Opernball. Der wird in etwa zwei Wochen verkündet.“ Und auch am Samstag konnte der 61-Jährige schon mit zahlreichen Promis aufwarten. So zeigte sich ORF-Lady Eva Pölzl mit ihrem neuen Freund Alfred Reinprecht, die Cousine von Elvis Presley, Donna Presley, kam mit Musiker Dennis Jale, Leo Windtner plauderte angeregt mit Leo Jindrak und Johann Lafer kam zwar etwas verspätet, für die herzliche Umarmung mit Geburtstagskind Waltraud nahm sich der TV-Koch aber ausreichend Zeit. Opernballfanfare und ein Ständchen von Maite Kelly.