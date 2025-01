Wegen Mitarbeiter stürmt Polizei Wiener Luxushotel

Ein Schockmoment für Gäste und Mitarbeiter gab es am Freitag in einem renommierten Hotel in der Wiener Innenstadt: Wegen eines 27-jährigen Hotelangestellten musste die Polizei anrücken. Der Mann soll mit einem Korkenzieher in der Lobby randaliert und Anwesende in Angst und Schrecken versetzt haben. Anschließend verschanzte sich der Unberechenbare im Keller.