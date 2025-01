Sie sind seit 30 Jahren für die Lesefüchse da

30 Jahre für die Bibliothek ehrenamtlich im Einsatz

Die Gmünderin, die als Altenbetreuerin gearbeitet hat, ist seit 30 Jahren im ehrenamtlich-engagierten Team der Stadtgemeinde Gmünd dabei. „Wir sind ein zehnköpfiges dynamisches Team, alles Leseratten und wir sind alle mit großer Freude bei der Sache“, so Lagger. Geleitet wird die Bibliothek, in der 7500 Bücher warten, von Karin Lax-Steiner und ihrer Stellvertreterin Sylvia Petschar. Zu den Werken gibt’s noch zahlreiche DVDs und CDs. „Das ist aber nur noch für Kinder interessant“, so die Bibliothekarin. Die große Angst, dass Hörbücher dem klassischen Buch Konkurrenz machen könnten, hat sich hier nicht bewahrheitet. Lagger: „Die Leute lieben das alte herkömmliche Buch, das in die Handtasche passt oder abends am Nachtkästchen ruht.“ Das beweist auch der Ansturm.